Экологи: Тлеющие листья медленно убивают людей

Экологи призывают жителей Крыма не сжигать опавшие листья и мусор.

«Поджигатели» листвы не подозревают о том, что подобный способ избавиться от мусора отравляет не только окружающую среду, но и медленно убивает людей, говорят в Республиканской ассоциации «Экология и мир».

По данным Национального экологического центра Украины, при сгорании одной тонны растительных остатков в воздух выделяется около 9 кг микрочастиц дыма. В их состав входят пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд других соединений, в том числе канцирогенных. Тлеющими листьями (с ограниченным доступом воздуха) выделяется бензапирен, который может вызвать у людей раковые заболевания.

«Кроме непосредственной угрозы человеческому здоровью, сжигание листвы и сухой травы приводит к гибели полезных насекомых. Разрушается плодородный слой, ведь выгорают растительные остатки, гибнут почвообразующие микроорганизмы. На природных участках и на газонах огонь уничтожает семена и корни травянистых растений, повреждает нижнюю часть деревьев и кустарников. От пожара выгорают верхние части корней, что может погубить все дерево. Уничтожение естественной лиственной подстилки приводит к увеличению в 2-4 раза промерзания грунта», - отмечает пресс-служба ассоциации «Экология и мир».

Ассоциация считает, что в Крыму должны в полной мере выполняться «Правила содержания зеленых насаждений городов и других населенных пунктов Украины». Эти правила, в частности, не предусматривают сбор опавшей листвы (за исключением газонов, обочин магистралей) и категорически запрещает сжигание листьев. Собранные листья должны компостироваться в специальных местах, а не попадать на свалки.

«Экология и мир» требует от местных властей обеспечить в автономии содержание зеленых насаждений в соответствии с Правилами содержания зеленых насаждений городов и других населенных пунктов Украины.

А от Республиканского комитета АРК по охране окружающей среды, его региональных экологических инспекций, СЭС экологи требуют предотвращать сжигание опавшей листвы и отходов, наказывать виновных в отравлении природной среды и людей, обеспечивать сохранение чистого воздуха в городах и селах.