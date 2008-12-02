Украинцы - одна из наиболее политизированных наций (опрос)

Украинцы являются одной из наиболее политизированных наций. К такому выводу пришли эксперты Института Горшенина, проработав результаты всеукраинского социологического исследования «СМИ и свобода слова», проведенного в рамках программы социологических исследований 2008 года «Проект страны».

Результаты исследования, переданные УНИАН сегодня, свидетельствуют, что общественно-политической жизнью активно интересуются 71,2% украинцев. При этом наибольший интерес наших соотечественников вызывают именно политические новости. Отвечая на вопрос, какие общеукраинские новости интересуют респондентов (на этот вопрос можно было указать несколько вариантов ответа), 57,7% назвали политические, 49,6% - экономические, 40,1% - социальные новости, не интересуются общеукраинскими новостями лишь 2,4% опрошенных. Именно с целью узнать о последних новостях 66,5% наших соотечественников покупают или выписывают газеты, и 67,3% - смотрят телевизор.

Относительно источников получения информации, то ежедневно смотрят телевизор 80,4% украинцев, сетью Интернет сегодня пользуется каждый третий гражданин (30,3%), в то время как мобильный телефон имеют четверо из пяти наших соотечественников (77%).

Наибольшее доверие среди опрошенных вызывает центральное телевидение, ему доверяют 52,3% опрошенных и не доверяют 25,1%; рейтинг доверия к местному телевидению достигает 41,2%, недоверия – 29,1%; приблизительно одинаковая степень доверия к радио (38,8% - доверяют, 26,2% - не доверяют), общеукраинской прессе (38,7% - доверяют и 29,8% - не доверяют) и местной прессе (35,2% - доверяют и 29,6% - не доверяют). Интернет-СМИ как источнику информации доверяют пока еще лишь 20,1% опрошенных (20,2% - не доверяют, а 59,8% затруднились с ответом на этот вопрос).

Отвечая на вопрос о телеканалах, на которых наши соотечественники смотрят новости, выбирая по несколько вариантов, приблизительно половина респондентов указали «Интер» («Подробности») – 51,7% и «1+1» (ТСН) – 51,5%; 21,5% назвали ICTV («Факты»), 16,8% - УТ-1 («Новости»), 13,7% - СТБ («Вікна-новини»), 13,7% – «5 канал» («Время новостей»), 11% - ТРК «Украина» («События»), 8,5% - «Новый» («Репортер»), 3,1% - «Тонис» (24 часа).

В то время, как интерес к политическим новостям достаточно высок, большинство украинцев не воспринимают политическую рекламу (61,1% относятся к ней отрицательно и только 7,1% - положительно), немного более лояльны наши соотечественники к социальной рекламе (45,5% относятся к ней отрицательно и 17,7% - положительно) и рекламе товаров и услуг (55,2% - отрицательно и 11,5% - положительно). 69,8% опрошенных переключают канал, когда передачу прерывает рекламный блок, и только 22,7% продолжают просмотр телеканала.

По мнению экспертов Института Горшенина, результаты исследования свидетельствуют о том, что украинцы активно следят за политикой, но продолжают воспринимать ее абстрактно, не осознавая возможности своего влияния на общественные процессы и оставаясь пассивными созерцателями с почти отсутствующей гражданской позицией.

* * * Всеукраинское социологическое исследование «СМИ и свобода слова» было проведено Институтом Горшенина в рамках программы исследований 2008 года «Проект страны» с 20 октября по 3 ноября 2008 года в 129 населенных пунктах Украины (63 города и 66 сел). Всего, согласно маршрутной выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 2004 респондента, представляющих взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Квотами в выборке были: возраст, пол, образование и тип населенного пункта, в котором проживает респондент. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,4%.