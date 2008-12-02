225-летие Симферополя обойдется госбюджету в 16,5 млн грн

Кабинет Министров Украины планируется направить 16 млн. 511,2 тыс. грн. из государственного бюджета страны на подготовку к празднованию 225-летия Симферополя.

Как сообщили в пресс-центре мэрии Симферополя, украинское правительство утвердило план мероприятий по подготовке к празднованию 225-летия Симферополя.

Согласно плану, ко Дню города в Симферополе планируется построить водоводы в микрорайонах Верхняя Украинка и Петровская Балка, произвести реставрацию памятников архитектуры и градостроительства – усадьбы академика П.С.Палласа и дома по ул. К.Маркса, 26, построенного в 1826 году. Кроме того, планируется приобрести пожарный коленчатый подъемник длиной более 45 метров и аварийно-спасательный автомобиль, изготовленный на базе автомобиля марки «Газель». «Это все, на что нам удалось привлечь деньги государства, - отметил мэр Симферополя Геннадий БАБЕНКО. – Остальное придется делать своими силами».

Распоряжением Кабмина также был утвержден состав организационного комитета по подготовке к празднованию 225-летия Симферополя. Оргкомитет возглавил министр регионального развития и строительства Украины Василий КУЙБИДА.

***Симферополь обычно отмечает День города в июне.