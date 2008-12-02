Крымский спикер требует наказать львовских варваров (фото)

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что действиям властей, которые принимали решение о сносе памятника Воину-освободителю в городе Комарно Львовской области, должна быть дана жесткая правовая и моральная оценка.

В комментарии крымского спикера, текст которого сегодня распространен пресс-центром ВР Крыма, говорится, что «современные вандалы глумятся над чувствами украинцев, чьи отцы и деды ценой неимоверных усилий спасли цивилизованный мир от фашизма».

«Подобные действия местной власти – иначе как варварскими назвать нельзя», - сказал А.ГРИЦЕНКО, комментируя события в Комарно, «где в конце ноября решением сессии Комарницкого горсовета был снесен памятник Воину-освободителю, уничтожены надгробные плиты, раскопаны могилы, а останки советских солдат разбросаны по парку».

«Нелюди, принимавшие это бесчеловечное решение и те, кто его выполнял, подняли руку на священную память о павших героях, что во все времена вызывало резкое осуждение общества. Неужели львовские власти не задумываются о тех разрушительных последствиях, которые произойдут в сознании молодого поколения, которое вынуждено наблюдать, как глумятся над останками воинов-освободителей, как в угоду политиканам насилуют собственную историю», - заявил А.ГРИЦЕНКО.

Председатель Верховной Рады Крыма считает, что подобным действиям должна быть дана правовая и моральная оценка, а вандалы должны понести заслуженное наказание.

Как сообщалось в СМИ, в конце ноября в городе Комарно Городоцкого района Львовской области снесли памятник советским солдатам и разрыли их захоронение. Место раскопок не было ограждено, а выкопанные скелеты местные подростки фотографировали на мобильные телефоны, сообщали СМИ.

Представители Городоцкой райадминистрации и мэрии города Комарно сообщили, что решение перезахоронить останки советских воинов было принято на сессии горсовета – «с той лишь целью, что на городском кладбище за ними будут лучше присматривать».