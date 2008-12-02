6 декабря в Керчи и Севастополе - праздничные фейерверки

6 декабря по случаю 17-й годовщины Вооруженных Сил Украины в 9-ти городах Украины состоятся праздничные фейерверки.

Как сообщили в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, проведение фейерверков предусмотрено соответствующим приказом министра обороны Украины Юрия ЕХАНУРОВА.

Как отметил в своем приказе глава оборонного ведомства, 6 декабря в нашем государстве будет отмечаться праздник – День Вооруженных Сил Украины. В этот день в 1991 году с принятием закона Украины “О Вооруженных Силах Украины” начался отсчет новейшей истории Украинской армии, которая перестраивалось вместе с государством.

Ю.ЕХАНУРОВ приказал организовать проведение 6 декабря в 18.00 праздничные фейерверки двадцатью залпами в столице, в городах-героях Севастополь, Одесса, Керчь, а также в городах Винница, Львов, Днепропетровск, Ривне и Житомир.