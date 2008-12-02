Крымские лесоводы заложат «Аллею памяти»

5 декабря крымские лесоводы при поддержке Армянского городского совета заложат «Аллею памяти» в Армянске на месте массовых захоронений павших воинов, а также проведут озеленение территории, прилегающей к историческим памятникам на мемориальном комплексе «Турецкий (Перекопский) вал».

Закладка памятной аллеи состоится в микрорайоне Корявко г. Армянска, а озеленительные работы пройдут возле известного памятника археологии «Турецкий вал». В благоустройстве этого объекта примут участие руководители и специалисты Рескомлеса АРК, сотрудники гослесхозов, представители мэрии Армянска, общественность. К участию также приглашены члены Президиума Верховной Рады и Совета министров АРК.

Представители СМИ приглашаются для освещения акции.

Сбор журналистов – в 9 часов утра 5 декабря у здания Рескомлеса Крыма (Симферополь, ул. Гавена, 2).

Нужно заранее подтвердить участие (не позднее 14.00 часов четверга) по телефону: 8 (0652) 44-28-12.