Общественные слушания по вопросу строительства коллектора

10:44, 02 декабря 2008
Крым
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4 декабря - 10.00. Общественные слушания по вопросу строительства коллектора глубокого заложения.

В слушаниях (помимо общественности) примут участие мэр Симферополя Геннадий Бабенко, начальник управления капитального строительства Виктор Урсин, начальник горводоканала Сергей Бойчук, директор института «Крымкоммунпроект» Владимир Зайцев и другие.

Симферопольский горисполком (малый зал, 3-й этаж).

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