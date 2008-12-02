Общественные слушания по вопросу строительства коллектора

4 декабря - 10.00. Общественные слушания по вопросу строительства коллектора глубокого заложения. В слушаниях (помимо общественности) примут участие мэр Симферополя Геннадий Бабенко, начальник управления капитального строительства Виктор Урсин, начальник горводоканала Сергей Бойчук, директор института «Крымкоммунпроект» Владимир Зайцев и другие. Симферопольский горисполком (малый зал, 3-й этаж).

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