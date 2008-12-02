Ялтинцам придется больше платить за воду

С 1 января 2009 года за услуги водообеспечения и водоотведения ялтинцы должны будут платить на 70% больше.

Увеличение тарифа с 2,4 грн. до 4,11 грн. за один кубометр водоканал объясняет ростом стоимости энергоносителей, увеличением затрат на капитальный ремонт и повышением минимальной зарплаты работникам, а следовательно – отчислений в бюджет.

На заседании исполкома к докладу руководства ялтинского водоканала отнеслись довольно спокойно – повышение было неизбежным.

До сих пор тарифы за услуги водоканала в Ялте были одними из самых низких в Крыму, после повышения город займет место в середине списка тарифов по стране, сообщает официальный сайт Ялты