Совещание по вопросам подготовки к 225-летию Симферополя

3 декабря - 11.30. Совещание по вопросам подготовки к 225-летию Симферополя с участием руководителей учебных заведений и творческой интеллигенции города (союзы художников, композиторов, дизайнеров и т.д.), председателей райсоветов, начальников районных отделов архитектуры, представителей Грэсовского поссовета. Большой зал Симферопольского горисполкома.

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