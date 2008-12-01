Крымский милиционер выпустил три пули в дебошира и застрелился сам

В крымском городе Джанкой сотрудник милиции открыл стрельбу в доставленного в отделение нетрезвого, ранее судимого мужчину, после чего застрелился сам.

Начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Крыму Александр ДОМБРОВСКИЙ сообщил по телефону корреспонденту УНИАН, что инцидент произошел на днях.

В отделение милиции были доставлены нетрезвые сожители. «Они были пьяные и скандалили. Женщина заявила, что мужчина ей угрожает, он опасен. С учетом того, что у мужчины такое прошлое – он 15 лет за убийство отсидел – их доставили в отделение, чтобы ничего не произошло», - сообщил А.ДОМБРОВСКИЙ.

В то время, когда милиционер опрашивал женщину, ее сожитель вел себя крайне агрессивно. «Там камеры наблюдения установлены, все было записано на видео. Это подтверждает, что когда он (милиционер) опрашивал женщину по факту скандала, мужчина очень агрессивно себя вел. Ворвался в помещение, начал оскорблять его (милиционера)», - сказал начальник пресс-службы милиции Крыма.

Мужчину попросили угомониться, но тот не реагировал. «Он (сотрудник милиции) его один раз предупредил, затем вынул пистолет, три раза выстрелил… Ранения (у мужчины) неопасные, касательные - ранения уха, щеки, левой руки… После этого (милиционер) понял, что совершил недопустимые действия, и выстрелил себе в голову», - сказал А.ДОМБРОВСКИЙ.

У милиционера, 1967 года рождения, остались жена и дочь.

Прокуратура и милиция проводят проверку по данному инциденту. Сегодня на пресс-конференции в Симферополе прокурор Крыма Владимир БОЙКО сообщил, что пока решение о возбуждении уголовного дела не принято.