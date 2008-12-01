Мэром Феодосии станет регионал

В Феодосии, по предварительным данным, на выборах мэра победил депутат Верховной Рады Крыма от Блока "За Януковича!", директор Феодосийского предприятия по обеспечению нефтепродуктами Александр БАРТЕНЕВ.

Как сообщил по телефону корреспонденту УНИАН председатель Феодосийской территориальной избирательной комиссии Евгений РЫБАЛЬЧЕНКО, А.БАРТЕНЕВ набрал более 74% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Всего в выборах мэра Феодосии принимали участие 7 кандидатов.

Выборы в Феодосии прошли при низкой явке избирателей - около 34%. Существенных нарушений зафиксировано не было.

Как сообщал УНИАН, 8 марта скоропостижно скончался мэр Феодосии Владимир Шайдеров. В.Шайдерова трижды – в 1998, 2002, 2006 годах – избирали Феодосийским городским председателем.

Парламент Украины назначил выборы мэра Феодосии на 30 ноября.