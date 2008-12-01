Крымские татары дудели в дудки возле парламента Крыма

10:11, 01 декабря 2008
Крым
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Земельный пикет

Более полутысячи крымских татар (500-700) пикетировали в понедельник утром Верховную Раду Крыма с требованием к властям автономии решить их земельные проблемы.

Как передает корреспондент УНИАН, участники пикета держали в руках флаги крымскотатарского народа, таблички с названиями крымских населенных пунктов, из которых они прибыли, и транспаранты: «Хватит болтать – пора землю выделять», «Не исполнение указов Президента – оскорбление Украины», «Вы строите дворцы и санатории вместо социального жилья», «Гриценко, вы отвечаете за беспредел местных князьков» (УНИАН: Анатолий Гриценко – крымский спикер).

Пикетчики периодически дудели в дудки.

Охрану общественного порядка возле крымского парламента обеспечивало достаточное количество правоохранителей.

Участники пикета заявили, что если земельные проблемы репатриантов не будут решены, то подобные акции станут постоянными.

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