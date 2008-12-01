Парень и девушка отравились угарным газом в закрытом гараже

20-летний парень и 17-летняя девушка погибли в результате отравления угарным газом в автомобиле в Симферополе.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, молодые люди были обнаружены в закрытом гараже, в автомобиле ВАЗ.

«В закрытом гараже, в автомобиле ВАЗ-2105, были обнаружены парень и девушка. «Скорая помощь» констатировала смерть от отравления угарным газом», - говорится в сообщении крымского Главка МЧС.

На место происшествия, помимо «скорой помощи», выезжала милиция.