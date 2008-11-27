Гривня на «диете»

За полный год (сегодняшний день к 27 ноября 2007 года) по официальному курсу НБУ гривня подешевела по отношению ко всем основным валютам: по отношению к евро на 16% (или на 1,22 грн.); к доллару – на 33,4% (или на 1,69 грн.); к российскому рублю – на 18,8% (или на 39 коп.).

По сравнению с началом года (курс на 29 декабря 2007 г.) гривня подешевела по отношению к евро на 17,5% (или на 1,30 грн.); к доллару – на 33,4% (или на 1,69 грн.); к российскому рублю – на 20% (или на 40 коп.).

Если сравнивать официальный курс нынешний с курсом на 1 июля с.г., наиболее существенно гривня подешевела к доллару - на 39% (или на 1,89 грн.), по отношению к евро – на 14% (на 1,08 грн.); по отношению к рублю – на 19,4% (на 40 коп.). Напомним, именно летом Нацбанк проводил политику ревальвации гривни, отказавшись от привычного 5,05 грн. за доллар.

За ноябрь с.г. (в сравнении с 31 октября с.г.) официальный курс гривни снизился практически ко всем основным валютам одинаково: по отношению к евро на 16% (или на 1,21 грн.); к доллару – на 17% (или на 98 коп. ); к российскому рублю – на 13,3% (или на 29 коп.).

Если сравнивать курсы коммерческих банков, то «похудение» гривни еще более заметно. К примеру, сегодня наличный курс пары гривня-доллар в комбанках на уровне 6,75/6,84 грн./долл.

Отметим, по данным Госкомстата, инфляция в Украине в октябре к октябрю 2007 года составила 23,2%, а с начала текущего года (за январь-октябрь 2008 года (к декабрю 2007 года) рост потребительских цен составил 18%.

При этом 26 ноября первый заместитель главы Секретариата Президента Александр Шлапак высказал мнение, что реальный курс доллара составляет 6-6,5 грн.