Германия отказывается брать Украину в НАТО, без ПДЧ - тем более

Германия не поддерживает планы США относительно быстрого принятия Украины и Грузии в НАТО.

Как сообщает «Немецкая волна», министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер ШТАЙНМАЕР считает, что «нет оснований» выходить за пределы решения саммита НАТО в Бухаресте.

Выступая сегодня в немецком Бундестаге, Ф.-В.ШТАЙНМАЕР сказал, что можно было бы оказать «поддержку» (Украине и Грузии), но принятые на апрельском саммите в Бухаресте решения НАТО должны остаться неизменными.

Вашингтон предлагает принять Украину и Грузию в НАТО без их присоединения к Плану действий по обретению членства в Альянсе (ПДЧ). Как стало известно сегодня из источников в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, подготовка к вступлению должна происходить в рамках комиссий Альянса. В понедельник госсекретарь США Кондолиза РАЙС проинформировала о такой инициативе по телефону своего немецкого коллегу Ф.-В.ШТАЙНМАЕРА.

Как сообщал УНИАН, накануне посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР заявил, что Соединенные Штаты считают предоставление Украине Плана действий по обретению членства в НАТО неактуальным и ищут другие пути для предоставления возможности этим странам вступления в Альянс.

В свою очередь, New York Times сообщила, что США начали дипломатическую кампанию в Европе, призывая страны-члены НАТО предложить Украине и Грузии членство в Альянсе без прохождения длительной процедуры получения ПДЧ и выполнения многих требований.

По данным издания, во вторник заместитель госсекретаря США Дениэл ФРИД заявил в Вашингтоне, что министры иностранных дел стран-членов НАТО могут обсудить вопрос вступления Украины и Грузии в Альянс через другие инструменты, а не путем получения ПДЧ.

Франция, Германия, Норвегия, Испания, Италия и еще четыре страны высказались против этой идеи на встрече в штаб-квартире НАТО в Брюсселе во вторник, 25 ноября.

2-3 декабря в Брюсселе министры иностранных дел стран-членов НАТО проведут встречу, на которой обсудят вопрос вступления Украины и Грузии в НАТО.