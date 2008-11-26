«Нашеукраинцы» на автономию Крыма не посягают

Партия «Народный Союз «Наша Украина» ни при каких обстоятельствах не собирается посягать на автономию Крыма, уверяет лидер этой политической силы Вячеслав КИРИЛЕНКО.

«Крым – особенный регион. Безусловно, автономия ему (Крыму) нужна, и мы не собираемся на эту автономию посягать», - заявил В.КИРИЛЕНКО сегодня на пресс-конференции в Симферополе, отвечая на вопросы журналистов.

Как передает корреспондент УНИАН, лидер «Нашей Украины» заверил, что в партии по поводу автономии Крыма существует единое мнение. «Мы («Наша Украина») признаем автономию Республики Крым. Это (автономия) принято решением украинского парламента в свое время и это отображено в украинской Конституции, а мы стоим жестко на позициях государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также признаем административно-территориальное деление, которое определено Конституцией и ею утверждено», - сказал В.КИРИЛЕНКО.