За кого бы проголосовали украинцы на выборах Президента (опрос)

19,8% избирателей проголосовали бы за лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО, если бы выборы Президента Украины состоялись 23 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного фондом «Общественное мнение – Украина», которые были представлены сегодня на пресс-конференции в Киеве.

На втором месте по количеству набранных голосов - лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, которого готовы поддержать 17,4% избирателей.

6,6% украинцев проголосовали бы за бывшего председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА, 5,7% поддерживают лидера Коммунистической партии Украины Петра СИМОНЕНКО, 3,9% – главу Народной партии Владимира ЛИТВИНА и 3,3% – действующего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

13,7% опрошенных выступают против всех, 10,3% не намерены участвовать в выборах и 16,1% затруднились ответить на вопрос.

18,3% украинцев поддержали бы БЮТ на досрочных парламентских выборах, если бы они состоялись 23 ноября.

Далее идет Партия регионов, за которую готовы проголосовать 16,4% опрошенных. Третье место занимает Коммунистическая партия с 5,9%. За Блок Литвина готовы проголосовать 3,3% и за условный блок Арсения ЯЦЕНЮКА - 3% избирателей.

Все остальные партии и блоки не преодолевают 3%-й барьер для прохождения в парламент. Так, условный блок Виктора ЮЩЕНКО может рассчитывать на 1,9% поддержки избирателей, партия «Свобода» – на 1,4%. Все остальные политические силы набирают 1 и меньше процентов голосов.

Против всех намерены голосовать 16,9% опрошенных, не собираются участвовать в выборах 16,1%, затруднились ответить на вопрос 11,9% опрошенных.

Соцопрос проводился 12-24 ноября, опрошено 2000 респондентов в 160 населенных пунктах, ошибка выборки составляет 2,2%.