В Ялте изъяли 25 тысяч литров купажа водки

В Ялте (Крым) сотрудники налоговой милиции изъяли около 25 тысяч литров купажа водки.

Как сообщили в пресс-группе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму, партия спиртосодержащей смеси была изъята на одном из предприятий Ялты – у завода закончился срок действия лицензии на право производства алкогольных напитков.

По решению суда крупная партия купажа водки была признана «бесхозяйным имуществом и предназначена для переработки». Одна из фирм Киева переработает 25 тысяч литров спиртосодержащей смеси в стеклоочиститель. Часть денежных средств, вырученных от его продажи, поступит в государственный бюджет.