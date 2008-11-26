У противотуберкулезного санатория в Ялте не отберут земли

Высший хозяйственный суд Украины отменил решение, которое узаконило изъятие у противотуберкулезного санатория «Долоссы» (Большая Ялта, Крым) 2 гектаров земли в интересах коммерческой структуры.

Суд удовлетворил кассационное представление прокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, высшая кассационная инстанция подтвердила, что Массандровский поселковый совет не имел оснований для изъятия земли, которая находится в постоянном пользовании санатория в соответствии с государственным актом.

Дело направлено на новое рассмотрение.