У противотуберкулезного санатория в Ялте не отберут земли
10:00, 26 ноября 2008Крым
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Сообщает прокуратура
Высший хозяйственный суд Украины отменил решение, которое узаконило изъятие у противотуберкулезного санатория «Долоссы» (Большая Ялта, Крым) 2 гектаров земли в интересах коммерческой структуры.
Суд удовлетворил кассационное представление прокуратуры.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, высшая кассационная инстанция подтвердила, что Массандровский поселковый совет не имел оснований для изъятия земли, которая находится в постоянном пользовании санатория в соответствии с государственным актом.
Дело направлено на новое рассмотрение.
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