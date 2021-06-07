10 июня в 11:00 состоится пресс-конференция "30 дней работы первого легального казино столицы-Billionaire".

В программе-тур по казино, мастер-класс по популярным играм, конференция, неформальное общение. Спикеры: топ-менеджмент казино Юрий Пилипенко и Андрей Пархоменко.

Приглашаются журналисты деловых и отраслевых СМИ и съемочные группы ТВ-каналов. Событие происходит с соблюдением карантинных норм.

Количество участников ограничено, контакты для аккредитации: [email protected], +380956105753, Александр Левченко.

Адрес, Киев, ул. Большая Житомирская, 2A, отель InterContinental Kyiv

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Автор: Иван Бойко