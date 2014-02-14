Древний Киев приглашает отпраздновать Масленицу по-княжески

Посетители Парка смогут почувствовать щедрую атмосферу праздника сразу за воротами Древнего Киева. Праздник начнется в 12.00. Изюминкой Масленицы станет бесплатное катание на санях и в колесницах, запряженных княжескими лошадьми. В программе: воспроизведение древних обрядов, славянские игры, старинные гадания, выступления конно-трюкового театра и коллективов народного творчества. Для гостей Древнего Киева - вкусные блины с разнообразными начинками. И традиционно в конце праздника - сжигание чучела Масленицы.

Посетители Древнего Киева также смогут стать свидетелями зрелищных боев рыцарей. В субботу, 1 марта в 15.00 состоится открытие Международного турнира по историческому боя «Витязь Киевского Детинца».

Вечером гостей «Парка Киевская Русь» ждет яркое огненное шоу и праздничный фейерверк.

Цена входного билета - 100 грн, школьники - 10 грн, дошкольники - бесплатно, для пенсионеров действуют скидки.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен в с. Копачев Обуховского района. Добраться можно маршрутными автобусами, которые с 10:00 каждый час отправляются от станции м. Выдубичи, или собственным транспортом.

Детали на сайте: http://www.parkkyivrus.com

Для журналистов в субботу, 1 марта, будет организован пресс-тур.

За детальной информацией и по вопросам аккредитации обращаться 044 461 99 37, 099 743 80 26, 067 263 30 24, odzenenko@gradkiya.com Дзененко Оксана.