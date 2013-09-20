«Регионалы» предлагают сгруппироваться

Если представитель крупнейшей парламентской фракции, глава профильного комитета Верховной Рады по вопросам регламента и депутатской этики предлагает упростить процедуру формирования депутатских групп, значит, проблем в парламентском доме хватает.

Вхождение во фракцию в седьмом парламентском созыве – добрая воля депутата, а не его обязанность. Напомню, что если не считать руководство Верховной Рады (априори внефракционное) и пребывающего в состоянии расставания с депутатским мандатом Игоря Маркова, то внефракционными являются 30 парламентариев. Сегодня регламент требует для депутатской группы консолидировать 32 парламентария – столько же, сколько было в самой малочисленной фракции на момент формирования. Казалось бы, изменения в регламент, предложенные «регионалом» Владимиром Макеенко и позволяющие создавать депутатскую группу из 15 парламентариев, дадут им возможность сгруппироваться. Но такой подход является упрощенным.

Среди внефракционных существуют несколько групп нардепов, держащих равнение на Петра Порошенко, Виктора Балогу, Игоря Еремеева. Не нашел себе подходящей фракции даже бывший спикер Владимир Литвин, в сессионном зале сидящий рядом с Еремеевым. Поэтому процесс формирования депутатских групп предполагает учитывание не только политических пристрастий, но и экономических интересов отдельных влиятельных парламентариев.

Самой большой группой среди внефракционных являются бывшие «сердечники», покидавшие фракцию «Батькивщина» или не вошедшие в нее, как отец и сын Табаловы. Кстати, именно Табалова-старшего еще с весны называют реальным претендентом на управление депутатской группой из «перековавшихся оппозиционеров». Его конкурентом является Игорь Рыбаков, в минувшем созыве управлявший «штрафбатом» из бывших бютовцев под названием «Реформы ради будущего», и терпеливо ожидающий развития событий во внефракционном статусе.

Было бы опрометчивым забыть об Александре Волкове. Хотя «директор парламента» третьего и четвертого созывов сегодня находится во фракции «регионалов», на недавнем партсобрании в кинотеатре «Зоряный» Александр Михайлович якобы получил высочайшее благословление на создание депутатской группы. Именно под руководством Волкова распадалась в свое время фракция НДП, и его опыт в формировании депутатских групп может оказаться весьма любопытным. Опыт подсказывает: как только подобная группа в любой идеологической обертке будет создана, то превратится в настоящий «пылесос» для вытягивания из оппозиционных фракций колеблющихся и недовольных. И гарантировать неприкосновенность своих рядов оппозиционерам будет проблематично. Такой вывод напрашивается при анализе внутренних противоречий во всех фракциях, которые возглавляют будущие конкуренты Януковича по президентской гонке. Будут ли желающие добровольно расстаться с фракцией Партии регионов? Думаю, пример Игоря Маркова и последующие события дают ответ на этот вопрос.

Возможности и опыт Волкова (он, кстати, для округа в Сумской области из бюджета-2013 выбил внушительные средства) позволяют депутатам рассчитывать на успешное решение по-настоящему важных вопросов. Тех, которые в компетенции главы государства или правительства. Симптоматично, что инициатива о формировании депутатских групп появилась накануне рассмотрения проекта бюджета-2014. Хотя смета государственных доходов и расходов сегодня напоминает тришкин кафтан, нужным людям с правильными политическими взглядами всегда можно будет помочь. Тем более – за год до президентских выборов.

Еще один важный фактор: собственная депутатская группа может сыграть роль ускоренного лифта для рейтинга амбициозного политика. Если у него нет сил и времени тратиться на партийное строительство, то вполне можно использовать депутатский отряд, опираясь на который, принять участие в президентской гонке. Пусть в статусе технического кандидата, зато с возможными политическими и экономическими дивидендами.

Попытка создать «парник» для роста депутатских групп является экзаменом для «регионалов», у которых не хватает голосов своей фракции для обеспечения регулярного результативного голосования за инициативы правительства и президента. Сегодня власть пользуется охватившим парламент евроинтеграционным настроем, а что делать весной следующего года, когда президентская кампания будет разворачиваться, а решения под куполом все еще придется принимать?..

Представителям оппозиционных сил в регламентном комитете удалось отодвинуть рассмотрение вопроса о перспективах создания депутатских групп на октябрь. Кажется разумным для лидеров оппозиционных сил и Петра Симоненко с его коммунистами провести вдумчивую воспитательную работу внутри фракций на предмет выявления «слабых звеньев». В противном случае высок риск того, что Партия регионов неожиданно покажет класс в проталкивании выгодных себе решений.

Евгений Магда