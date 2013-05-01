Мотоциклист сбил насмерть 5-летнюю девочку

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ УМВД Украины в Сумской области, трагедия произошла в минувшие выходные в селе Терновка Конотопского района.

Как выяснила следственно-оперативная группа, девочка перебегала дорогу слева направо относительно движения мотоциклиста. От полученных телесных повреждений 5-летняя потерпевшая умерла на месте.

Также установлено, что у водителя мотоцикла «Планета-5» отсутствовали удостоверение водителя и медицинская справка.

Как сообщает пресс-служба областного УГАИ, с начала 2013 года в Сумской области в ДТП с участием пешеходов погиб 1 ребенок и 13 людей были травмированы.