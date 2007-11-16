Есть идея: за пробки штрафовать ГАИ

В пятницу Совет Федерации РФ отправит на рассмотрение в Госдуму новый законопроект, в рамках которого предлагается жестко ограничить список транспортных средств, пользующихся правом преимущественного движения по дорогам общего пользования, а также ввести штрафные санкции за незаконное ограничение движения. Об этом сообщил помощник председателя Комитета Совета Федерации по промышленной политике Валентина Завадникова Александр Пешняк.

В законопроекте, разработанном Завадниковым, предлагается ввести ответственность должностных лиц, в том числе и сотрудников ГИБДД, за незаконное ограничение движения транспортных средств - в размере от 20 до 30 тысяч рублей, что, по замыслу разработчиков закона, позволит улучшить ситуацию с "пробками" на дорогах.

Документ предусматривает также равенство всех участников дорожного движения. Приоритетное право движения остается только у спецтранспорта, который должен иметь не только соответствующий звуковой и световой сигнал, но и специальную цветографическую схему окраски кузова.

Автолента