Перед Киваловым пора бы публично извиниться

Мнение

Сразу должна сказать, что мне до кисейной барышни довольно далеко. Обычно всякое дерьмо из своей жизни я выгребаю не поморщившись. И в прямом и в переносном смыслах этого слова: от уборки за лежачим больным и до, простите, «улучшения жизни» как следствия «жизнедеятельности» политиков всех мастей и рангов. Но, наблюдая, как действующий глава ЦИК (и человек Ющенко по совместительству) Владимир Шаповал вручает почетную грамоту «за весомый личный вклад в обеспечение реализации конституционных избирательных прав граждан Украины» экс-главе ЦИК (по совместительству человеку Януковича) Сергею Кивалову, более известному всей Украине под кличкой «Пидрахуй!», честно говоря, поймала себя на том, что не могу справиться с дрожью в руках. Очень хотелось придушить. Правда, так и не поняла, кого именно. А может обоих сразу.

А уж когда прочитала мнение самого Кивалова об этом, с позволения сказать, признании заслуг – это был просто шок. Спаситель нации, чтоб ему лет пять не икалось, твердо убежден, что если бы не его протокол в 2004-м, в котором Янукович был назван победителем выборов, то никакой демократии в Украине не было бы в помине. Впору диссер писать. На тему «роль личности в истории». Оказывается, все это время Кивалов стоически переживал организованную против него травлю. Скорбно замечал, что никто тогда (в 2004-м) даже спасибо ему не сказал. И вот наконец-то Кивалов сподобился получить признание своих заслуг перед отечеством из рук ющенковского назначенца.

Только, знаете ли, как-то подленько все это вышло. Если на самом деле ЦИК, как сказал Кивалов, расставил все точки над «і», то есть, разобравшись, пришел к выводу, что протокол о победе Януковича был составлен абсолютно правильно, никаких фальсификаций не было и все прочее в том же духе, так не грамоту надо было выдавать! А ПУБЛИЧНО ИЗВИНИТЬСЯ ПЕРЕД НЕСПРАВЕДЛИВО ОБОЛГАННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ! Ну, или сперва извиниться, а уж после и грамоту можно, если так припекло. Если фальсификации все-таки были, и Кивалов причастен к их организации (если не сам лично организовывал), то о каком, прости Господи, «вкладе в обеспечение избирательных прав граждан», да еще и «весомом» может идти речь?

Если демократия в Украине получила развитие в результате именно организованных при Кивалове фальсификаций, дайте человеку возможность повесить грамоту за «невольный вклад в демократизицию общества» на стенку в личной камере. Если же он наоборот честно и добросовестно выполнил свой долг, так пусть Шаповал на правах действующего главы ЦИК не филькины грамоты раздает. А начинает судебный процесс против состава Верховного Суда образца 2004–2005 годов за необъективное рассмотрение дела о президентских выборах и вынесение предвзятого (если не заказного) решения.

А то странно как-то получается. Недавние противники Кивалова обвинений против него не отрицают, и одновременно его действия достойными признают…

И что возмущает больше всего – отечественная политическая братия, спокойно глядя на все это, до сих пор делает круглые, голубые и честные-е-е-е-е-е глаза и продолжает твердить, что мнение людей им не безразлично… Ой ли?

Вера Сорока