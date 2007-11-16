Украинцы могут научить мафию

Мнение

Итальянское правительство облегченно вздохнуло: вчера тамошний Сенат поздно вечером таки проголосовал за бюджет. Интрига была длительной, а одним из основных камней преткновения была статья 91 законопроекта, которой кабинет Романо Проди хочет внедрить потолок зарплаты для менеджеров государственных предприятий, - не больше 270 тысяч евро в год. Цель - усиление фискальной дисциплины, которой Италия традиционно не может похвастаться. Сенаторы же сомневались, их сомнения подхватила оппозиция, голосование за бюджет превратилось в вотум доверия-недоверия правительству.

В Турции в состав бюджета включены финансовые отчеты и планы всех государственных предприятий. Возможно, такое чтиво и не по силам анатолийському крестьянину, однако инвесторы приветствуют такой комплексный взгляд на экономику. Результат - капитализация фондового рынка Турции в несколько раз превышает капитализацию его украинского визави, как и объем прямых иностранных инвестиций.

В Украине государственные предприятия - едва ли не «подпольный» Орден, в тайны которого посвящены самые преданные тамплиеры. "Сесть" на финансовые потоки Нефтегаза, Энергоатома, Укржелдортранса или морских портов - это вам не Министерством труда и социальной политики руководить. Финансовые отчеты государственных монополий и монополек являются по большей части конфиденциальными, и к тому же не освященными (за редким исключением) выводами независимых аудиторов из "Большой Четверки" (KPMG, Deloitte & Touche, Price waterhouse, Ernst & Young - Модератор). Даже на сайте Росукренерго его баланс за 2006 год подтвержден одним из этого квартета. А без их визы баланс госпредприятий - сказка о соломенном бычке. Общественный же "контроль" за государственными монстрами ограничивается журналистскими сказами о "Мерседесах" и чартерных перелетах.

Новое правительство Украины (если оно будет, в чем все больше сомнений) может опять поддаться искушению выжать из госпредприятий миллиарды дивидендов и отчислений из прибыли, как это случилось в 2005-м. Это недальновидно и близоруко. Бюджет-2008 стал бы значительно более системным, если бы в него - и в последующие бюджеты - была включена, пусть даже отдельным томом, все отчетность госпредприятий.

А отечественный аналог 91-й статьи итальянской Finanziaria (закона о бюджете), если бы он даже и был бы включен в бюджет, в Украине вряд ли сработал бы. Украинцы могут научить мафию, не то что добропорядочных руководителей итальянских госпредприятий, как потолок превратить в пол.

Игорь Шпак, г. Киев