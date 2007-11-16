Пьяный водитель сбил трех врачей и врезался в ”скорую”
11:38, 16 ноября 2007Разное
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Один человек погиб, семеро - ранены
Вчера ночью на 440 км автодороги Киев-Ковель-Ягодин автомобиль "MAН" сбил человека. Когда трое врачей оказывали помощь пострадавшему, на них наехал "Фольксваген-Пассат", который двигался в попутном направлении.
После этого 22-летний водитель "Фольксвагена" въехал в автомобиль "скорой помощи" "УАЗ - 3962", сообщает пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины.
Вследствие ДТП один человек погиб, а семеро получили ранения. На момент аварии водитель автомобиля "Фольксваген-Пассат" был в состоянии алкогольного опьянения.
По данным ГАИ, за сутки в Украине произошло 1023 ДТП, в которых 21 человек погиб и были 225 ранены. 10 аварий произошло по вине пьяных водителей.
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