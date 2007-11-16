Honda представила серийный водородный автомобиль (фото)

В четверг на моторшоу в Лос-Анджелесе компания Honda представила модель FCX Clarity - свой первый серийный автомобиль, оснащенный 134-сильной установкой на топливных ячейках, работающей на водороде. Такая установка в процессе химической реакции между водородом и кислородом вырабатывает энергию для электромоторов, которые и приводят в движение автомобиль. Также стоит отметить, что новинка является полностью "экологически чистой" машиной, поскольку выхлопом у нее является обычная вода.

Водородный Honda FCX Clarity способен разогнаться до 92 километров в час за десять секунд, а его максимальная скорость составляет 160 километров в час. По словам представителей японской компании, полностью заправленного 171-литрового бака для водорода, будет достаточно, чтобы проехать без дозаправки более 430 километров.

Производство FCX начнется уже в самое ближайшее время, а первые экземпляры этого автомобиля появятся в США в салонах дилеров только в середине следующего года. Однако первоначально водородную машину Honda нельзя будет купить. Новинка станет предлагаться только для аренды сроком на три года с ежемесячными платежами около 600 долларов, включающими сервисное обслуживание и страховку.

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