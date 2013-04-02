"Мерседес" задавил пешехода, лежавшего на дороге

В Житомирской области водитель "Мерседеса" задавил пешехода, лежавшего на дороге.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы управления ГАИ МВД Украины в Житомирской области Николай Яцкевич, происшествие произошло ночью на 217-м километре автодороги Киев-Чоп, возле села Романовка Новоград-Волынского района Житомирской области. Водитель автомобиля "Мерседес", 39-летний житель Винницкой области, наехал на пешехода (неизвестного мужчины 48-50 лет), лежавшего на проезжей части. В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия. Личность погибшего устанавливается. По этому факту правоохранители проводят проверку.

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