"Мерседес" задавил пешехода, лежавшего на дороге
00:25, 02 апреля 2013Разное
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В Житомирской области водитель "Мерседеса" задавил пешехода, лежавшего на дороге.
Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы управления ГАИ МВД Украины в Житомирской области Николай Яцкевич, происшествие произошло ночью на 217-м километре автодороги Киев-Чоп, возле села Романовка Новоград-Волынского района Житомирской области.
Водитель автомобиля "Мерседес", 39-летний житель Винницкой области, наехал на пешехода (неизвестного мужчины 48-50 лет), лежавшего на проезжей части.
В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия.
Личность погибшего устанавливается.
По этому факту правоохранители проводят проверку.
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