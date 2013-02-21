Девочка повесилась, написав на ладони "Я люблю вас всех"

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в области, трагедия произошла 20 февраля под вечер.

Тело школьницы-восьмиклассницы Анастасии обнаружил ее отчим на чердаке дома, где она проживала вместе со своей семьей.

Пока не известно, какие причины побудили девушку-подростка наложить на себя руки. Следователи Гощанского райотдела внутренних дел выясняют обстоятельства поступка. Пока известно, что на ладони погибшей было написано «Я люблю вас всех!».

«Вчера восьмиклассница еще была в школе, и там якобы никаких проблем с учебой не имела. Не известно и о каких-либо конфликтах девочки с друзьями или другими школьниками, о каких-то переживаниях, связанных с подростковой влюбленностью», - сообщил прокурор Гощанского района Ярослав Квятковский.

Правоохранители также отмечают, что семья погибшей считается благополучной. В семье всего трое детей – кроме Анастасии еще младшие брат и сестра (соответственно семи и двух лет). Мать находится в декретном отпуске по уходу за ребенком, отчим — работает охранником на одном из предприятий.