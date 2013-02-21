Дети нашли артиллерийский снаряд и хотели подорвать
01:23, 21 февраля 2013Разное
797
В Черкасской области 19 февраля в селе Гарбузин Корсунь-Шевченковского района на берегу реки Рось дети нашли 105-мм артиллерийский снаряд времен войны.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области, дети уже раскладывали костер, чтобы подорвать снаряд, когда предмет их любопытства заметил бывший сотрудник МЧС. Мужчина сообщил об опасной находке местным спасателям и "до приезда пиротехнической группы аварийно-спасательного отряда спецназначения провел с ребятами воспитательную работу", рассказав им о правилах безопасности при выявлении таких опасных находок.
Это первый артиллерийский снаряд, обнаруженный в Черкасской области с начала года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter