Американских шоу-звёзд просят прикрыть ягодицы и бюст
Американская телерадиосеть CBS призвала участников церемонии вручения музыкальной премии Grammy не выставлять напоказ интимные части тела, сообщает в пятницу портал TMZ.
Как сообщает TMZ, сеть направила представителям портала, по долгу службы общающимися со знаменитостями, электронное письмо, в котором содержится просьба к участникам церемонии "должным образом закрыть ягодицы и бюст" ("...buttocks and female breasts are adequately covered") и не допускать разрывов своих нарядов на выступающих частях тела.
Компания, ратующая за моральный облик гостей церемонии, также просит звезд не облачаться в прозрачное ("see-through clothing") и избегать оголения тел в "области детородных органов".
СМИ связывают эту просьбу с инцидентом, имевшим место в 2004 году, когда грудь Джанет Джексон на несколько секунд оказалась оголенной. Транслировавший выступление телеканал CBS с трудом тогда отстоял свое право не платить штраф в размере 550 тысяч долларов, передает РИА Новости.