Американских шоу-звёзд просят прикрыть ягодицы и бюст

Как сообщает TMZ, сеть направила представителям портала, по долгу службы общающимися со знаменитостями, электронное письмо, в котором содержится просьба к участникам церемонии "должным образом закрыть ягодицы и бюст" ("...buttocks and female breasts are adequately covered") и не допускать разрывов своих нарядов на выступающих частях тела.

Компания, ратующая за моральный облик гостей церемонии, также просит звезд не облачаться в прозрачное ("see-through clothing") и избегать оголения тел в "области детородных органов".

СМИ связывают эту просьбу с инцидентом, имевшим место в 2004 году, когда грудь Джанет Джексон на несколько секунд оказалась оголенной. Транслировавший выступление телеканал CBS с трудом тогда отстоял свое право не платить штраф в размере 550 тысяч долларов, передает РИА Новости.