Жигули врезались в автотрейлер: погибло 5 человек

В 1 ч. 30 мин. 28 октября поблизости с. Сомковая Долина Переяслав-Хмельницкого района Киевской области, на 94 км. автодороги Киев - Харьков, водитель легкового автомобиля "ВАЗ-2105" допустил столкновение с автотрейлером "DAF", стоявшим на обочине дороги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибло 5 человек (водитель и пассажиры автомобиля ВАЗ).

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Киевской области.