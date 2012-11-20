Трость и котелок Чарли Чаплина продали с аукциона

Эти неизменные атрибуты звезды эпохи немого кино, выставленные в воскресенье на торги аукционного дома "Бонэмс" (Bonhams), были аксессуарами комика в фильмах "Огни большого города" (1931 год) и "Новые времена" «1936», сообщает ИТАР-ТАСС.

Оценочная стоимость этих раритетов, попавших на торги из частной коллекции, составляла 40-60 тыс. долларов. По словам представительницы аукционного дома Люси Кар, неизвестно, сколько всего котелков и тростей, которые "снимались" вместе с Ч.Чаплиным, сохранилось по сей день.

Помимо реквизита "маленького бродяги", на аукцион выставлялось рукописное письмо Джона Леннона, в котором лидер "Битлз" в дополнение к тексту изобразил себя и свою супругу Йоко Оно обнаженными. Письмо ушло с молотка за 25 тыс. долларов.

Коллекция фотографий Мэрилин Монро была продана за 21,25 тыс. долларов, а рисунок Фрэнка Синатры - более чем за 10 тыс. долларов.