Двое мужчин вместе с автомобилем утонули в реке

Как сообщила УНИАН начальник сектора связей с общественностью УМВД Украины в области Тамара Лысенко, автомобиль «Фольксваген-пассат», в котором ехали двое мужчин, 34 и 43 лет, по не известным пока причинам съехал в реку и перевернулся.

Водитель и пассажир погибли.

Спасатели подняли автомобиль из воды с помощью автокрана.

Милиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло средней тяжести телесное повреждения).