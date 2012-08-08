Минздрав забыл расшифровать свои рекомендации о том, как выжить в жару

Зной одолел. Каждый спасается от него в силу своих возможностей, причем материальных. Одни – с помощью кондиционеров и душа, другие – сквозняков и ведра с водой из колодца. Но, какой метод не бери, все равно облегчение временное. А привыкать к летнему пеклу, похоже, придется – климат Украины постепенно приближается к субтропическому, и будет напоминать греческий. Об этом с полным откровением заявил директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Николай Кульбида.

Представляете, вместо привычных груш и яблок мы на своих дачах будем выращивать оливки, гранаты, инжир и прочие пока еще экзотические для нашей умеренно-континентальной территории? Лишь узкая прибрежная полоса Южного берега Крыма пока может похвастаться своей хотя бы приблизительно схожестью с Грецией. Так что, дорогие соотечественники, кто еще не подкопил на дующий со стены холодильник, придется поднатужиться и таки приобрести этого летнего друга, т.к. без него никак и никуда. А пока суд да дело, не мешало бы обратиться за советами к медикам. Кому как не им знать, что нужно делать при +45, чтобы выжить с минимальными потерями? Министерство здравоохранения Украины пошло на опережение, в заботе о гражданах само распространило в СМИ свои рекомендации. Начало «рецепта» выглядит вполне понятно – в зной следует часто пить, не ожидая возникновения ощущения жажды, избегать употребления алкоголя. Носить нужно легкую одежду, уменьшить или даже отказаться от физической нагрузки, не находиться на улице в самые жаркие часы дня и ни в коем случае не оставлять детей в закрытых автомобилях.

А вот далее идут рекомендации для не совсем здоровых людей, то есть, принимающих лекарственные препараты. Как известно, в такую погоду простуженных, заболевших ангиной (из-за тех же кондиционеров) немало, а еще в таких условиях, как правило, проявляются хронические заболевания. Приготовились и запоминаем:

«Опасное состояние дегидратации, вызванной приемом диуретиков и ингибиторов АПФ, может снижать висцеральный кровоток в печени и почках, уменьшая выведение лекарственных веществ и токсинов. Умеренная и тяжелая дегидратация ассоциируется с риском развития гиповолемии и ортостатической гипотензии, которая вызывает колебание частоты сердечных сокращений».

Ну как, все понятно? Как для меня, чтобы с этим разобраться, нужно заиметь как минимум образование врача. Хотя, это может быть мое субъективное мнение. Может, вам покажется доступней следующее:

«Антагонисты допамина (повышают заданную активность гипоталамуса), нейролептики и агонисты серотонина влияют на терморегуляцию. Симпатомиметики и антигистаминные препараты, особенно Н1 антагонисты, вызывают вазоконстрикцию….

…Следует знать, что нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), ингибиторы АПФ, АРА, сульфаниламид и индинивир подавляют почечную функцию».

Будем надеяться, что те, кто принимают указанные препараты, хорошо знают, что такое «нейролептики и агонисты серотонина» и как себя с ними вести. Хотя, сомневаюсь – медобразования может не хватить.

Как для меня, то простой совет – зайдя в помещение после «жароплавящей» дороги в офис или в другой пункт назначения подержите руки до локтя минут пять под холодной водой – кажется более доступным для понимания, он и для людей со всякими хроническими заболеваниями подойдет. Уверена, что существует еще масса вполне вменяемых способов снизить тепловую нагрузку. Но, видимо, нашим высокообразованным медикам ниже плинтуса об этом рассказывать обычным людям на их языке.

Нана Черная (УНИАН)