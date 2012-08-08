Машина, которую преследовали инспекторы ГАИ, разбилась: 2 погибших, 3 раненых

Как сообщает ТСН со ссылкой на Волынскую ОГТРК, машина, слетев с дороги, перевернулась. Парень и девушка, которые были в ней, погибли, еще трое молодых людей пострадали.

"Среди жертв - ковельчанин, 21-летний водитель Владимир С. и 19-летняя студентка Виктория Ф., которая проживала в Шацке. Еще двое парней, которые были в салоне и приехавшие на отдых из Нововолынска, а также девушка из Шацка с тяжелыми травмами доставлены в Любомльскую районную больницу ", - сообщила Волынская ОГТРК.

Группа молодых людей отдыхала в Шацке. В два часа ночи компания поехала дальше развлекаться в урочище Гряда, где есть учреждения, которые работают круглосуточно. Машина показалась автоинспекторам подозрительной - и они попытались ее задержать. Водитель требование остановиться проигнорировал и увеличил скорость. Он не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся недалеко от санатория "Лесная песня". По факту ДТП прокуратура области проводит проверку.