Украина нашла газовый аргумент для России

Новый премьер в любой ситуации окажется в тылу врага и рано или поздно будет им ассимилирован, как это произошло с Тигипко , или обвинен в несостоятельности и публично отправлен в отставку.

Летом 2012 года между Украиной и Россией планируется провести очередной виток переговоров по газу. И сегодня прелесть контракта, подписанного с Газпромом в 2009 году, всплыла во всей красе. Украина, потребляющая порядка 55 млрд кубометров газа при собственной добыче в 19 млрд кубометров, обязалась закупать у Газпрома 52 млрд кубометров и не меньше, иначе – штраф. Не говоря уже о цене, которая, если бы была привязана к цене нефти, обвалившейся в этом году до 100 долларов за баррель, могла бы приблизиться к коридору 100-290 дол за 1 тыс. кубометров. Абсурдность контракта такова, что если Украине сначала транспортировать газ по своей газотранспортной системе в Европу, затем – обратно и покупать на собственной западной границе, выйдет дешевле, чем у Газпрома по прямому контракту.

Министр топлива и энергетики Юрий Бойко заявил, что Украина намерена снизить контрактные объемы закупки газа у «Газпрома» почти в два раза – с 52 до 27 млрд кубометров, что собственно, логично, ведь закупать лишние объемы по завышенной цене – по крайней мере нелогично. Украинская добыча обеспечивает около 35% собственного потребления. Еще 5 млрд. кубометров может поставить немецкий концерн RWE, остальные объемы есть надежда получить от новых месторождений, взятых в разработку компаниями Shell и Chevron. Правда, кто-то на удивление всему рынку сильно дезинформировал украинского премьера Николая Азарова, что ожидаемый там газ будет сланцевым. Настолько это было несуразной идеей, что Shell пришлось на днях нежно намекнуть через прессу, что газ там будет добываться обычный.

Украинская сторона будет продолжать требовать пересмотра контракта в сторону снижения объемов закупки до разумных, а в качестве главного аргумента будет использоваться не диверсификация поставок энергоресурсов (все понимают, что она пока невозможна, даже если учесть возможности буровой платформы «Петр Годованец», которая начала бурение первых газовых скважин на шельфе Черного моря в мае), а именно украинские газовые хранилища. Нет в них газа - нет и никакой гарантии европейским потребителям со стороны «Газпрома» в бесперебойности поставок. Разговор о закачке в них газа уже начался и выплеснулся в СМИ. Но скорее всего, украинская сторона поведет его в русле «Не уменьшите контрактных объемов закупки газа - не закачаем газ в хранилища». Тем более, что емкость украинских газохранилищ и желаемые объемы снижения закупок – цифры соотносимые – 32 и 25 млрд. кубометров соответственно. Размер рисков, которые угрожают Газпрому, соотносится с объемами прокачки российского газа по украинской ГТС – а это более 100 млрд. кубометров в год. Это астрономическая сумма в денежном исчислении, и рисковать потерей такой части европейского рынка Россия не будет.

Кстати, сегодня о газе говорит только власть. Оппозиция предлагает в качестве своей программы все, что угодно, кроме реальных вариантов решения самой актуальной - газовой - проблемы. Поэтому, если власти удастся вытащить оппозицию на любую публичную дискуссию о газе – она будет неизбежно проиграна оппозицией.

Украинский премьер Николай Азаров достаточно жестко заявил о диверсификации поставок энергоресурсов в Украину. Это заявление адресовано, скорей, в Москву, чем в собственный Кабмин. Николай Янович выразил готовность прыгнуть в пропасть под названием «политическая пенсия» и еще одним своим публичным заявлением. В ответ на молчаливое ожидание МВФ поднятия цен на газ для населения до уровня рыночных, украинский премьер не только заявил, что они не поднимутся (выборы ведь), но и обвинил Международный валютный фонд в аморальности. Это было очень отважно, ведь международные финансовые организации как раз и создаются богатейшими семьями и странами мира не для чего иного, как для поддержания высокого уровня моральности в мире. Вероятно, премьер готовится к отставке после выборов и у него есть шанс уйти в нее героем. Героем, который ради Украины перессорился и с Россией, и МВФ.

На смену ему придет новый, более сговорчивый по двум фронтам премьер-министр. Не исключено, что им станет Арсений Яценюк. Его окружение не скрывает, что главная цель лидера «Фронта змин» - пост не ниже главы правительства или парламента. Которая, скорей всего и будет ему предложена «злочинным режимом» в обмен на прекращение всех телодвижений в сторону непризнания парламентских выборов в Украине и последующее поражение на выборах-2015. Ведь непризнание нынешних выборов мировым сообществом может ввергнуть Украину в политический тупик, в котором и не исключено внешнее вмешательство, и никому не гарантированы никакие должности.

Да и зачем Яценюку отказываться от премьерства? Это маловероятно. Но пока он не задумывается над тем, что первой задачей, которую повесят на молодого премьера, будет снижение заявленной в подписанных Юлией Тимошенко документах бешеной цены на газ. Вот мол, предъяви результат. А главный козырь – газохранилища – к тому моменту будет уже использован Юрием Бойко и принесет перед выборами свои дивиденды.

С другой стороны, на нового премьера ляжет и обязанность держать ответ перед МВФ по пункту поднятия цены на газ для населения, на радость Николаю Азарову, который будет отслеживать развитие этих событий уже по интернету на пенсии, курсируя где-нибудь между Сардинией и Мариуполем.

Итак, невозможная задача одновременно удовлетворить Газпром и МВФ станет первым (вполне вероятно, что и последним) публичным испытанием нового премьер-министра. И к нему будет привлечено повышенное внимание общества. Что ж, тебе дали возможность - ты не справился, очень жаль, до свиданья, наш ласковый Миша, возвращайся, как говорится, в свой сказочный лес.

Кстати, версия о премьерстве Арсения Яценюка подтверждается еще и тем, что списки оппозиции до сих пор не сформированы и не согласованы – ведь в случае, если договоренности между Арсением Яценюком и Партией регионов ведутся, то он несомненно должен будет их согласовывать со своими новыми политическими партнерами, которые премьерства раздают не просто так, а в обмен на сговорчивость мажоритарщиков, проведенных по квоте «Фронта змин»/ «Батькивщины».

Еще один аргумент «за» премьера Яценюка – потепление отношений с Западом, который к нему настроен более ласково, чем к Януковичу/Азарову, хотя и воспринимает, как облегченную версию Юлии Тимошенко – тот же популизм, но без косы. Ведь Виктор Ющенко в свое время стал во главе Кабмина как раз в период изоляции Кучмы, чтоб разморозить отношения, и это ему частично удалось, особенно в отношении США. Успех стоит того, чтоб его повторить.

Чем в этой ситуации рискует Партия регионов? Да ничем. Система исполнительной власти, которую любой новый премьер может думать, что возглавит, давно уже де-факто подчинена другим властным вертикалям. Власть нового премьер-министра ограничится Кабинетом министров в виде чемодана без ручки, - в регионах по-прежнему все решения принимаются губернаторами, которые давно с помощью как бы неформального собрания Совета Регионов подчинены напрямую Президенту. Ключевые парламентские комитеты получит большинство, насквозь пропитанное партийной дисциплиной.

Новый премьер в любой ситуации окажется в тылу врага и рано или поздно будет им ассимилирован, как это произошло с Сильной Украиной и ее лидером, или обвинен в несостоятельности и публично отправлен в отставку. И такую цену заплатит оппозиция за газовые контракты, подписанные Юлией Тимошенко в 2009 году.

Елена Дьяченко, консалтинговая компания «Партия власти»