Кандидат кандидату спойлер

А если это все ходят и гадят,

Это значит только то, что мы – гады...

Веня Д`ркин.

Если загуглить наименее знакомое слово в заголовке статьи, то легко узнать, какой смысл вкладывают в него политологи и политтехнологи. Спойлер (от англ. to spoil — «гадить», «портить») в политике — партия или кандидат на выборах, которые не имеют шансов победить, но оттягивают на себя часть голосов за другого кандидата или партию со сходной программой, повышая тем самым шансы на победу кандидата с противоположной позицией по главным вопросам.

Это все, конечно, в идеале. На практике обвинения в спойлерстве могут быть предъявлены любой партии, независимо от того, какие шансы на победу она имеет и сколько голосов способна оттянуть. В ответ от любой партии можно услышать кучу оправданий и опровержений. Степень убедительности будет разной, но формально не подкопаешься.

Достаточно бросить беглый взгляд на наш предвыборный партийный спектр, чтобы ужаснуться – объединенная оппозиция облеплена спойлерами, как медведь борзыми. Кличко откусывает, Тягнибок отгрызает, Королевская оттяпывает. Костенко, Ющенко, Гриценко, Катеринчук – кто-то из них грозился самостоятельным походом раньше, но вроде передумал, кто-то начинает грозиться сейчас, но якобы готов передумать. Вроде бы железные правила гласят, что нельзя ни в коем случае платить шантажистам. Но ведь правила существуют не только для того, чтобы их соблюдать…

Тем временем в противоположном лагере и картина наблюдается противоположная. Кто, например, спойлер у коммунистов? Опять Витренко с Морозом, которых жизнь довела до состояния такой политической беззубости, что скорее получается не кусать, а сосать. А ведь в лучшие времена любой поход коммунистов на выборы сопровождал длинный шлейф краснотраспарантных конкурентов, от всяких большевиков-ленинцев-сталинцев до небезызвестной «Трудовой Украины». Но с другой стороны – и откусывать было что. Сейчас же количество электората КПУ не является предметом зависти фаворитов предвыборной гонки.

У Партии регионов никаких заметных спойлеров почему-то не наблюдается. Если, конечно, не принимать всерьез внезапно расплодившиеся по стране бигморды Медведчука. Но они скорее из другой игры и рассчитаны на более отдаленное будущее, если вообще рассчитаны на что-то, имеющее отношение к выборам. Других спойлеров вокруг ПР не видать, ни одиозно-пародийных, вроде «Партии Политики Путина» (а была и такая), ни внешне серьезных, типа проекта Тигипко. Куда подевались спойлеры регионалов известно – были влиты в партию на ее условиях. Но почему не появляются новые? Известно ведь, что спойлеры не сами плодятся, а запускаются политтехнологами конкурента. Но это вопрос, скорее, к технологам конкурента.

Возможно ответ в том, что технология применения спойлерства на этих выборах не столь широко распространена, не настолько опасна и не так эффективно окупается, как это кажется на первый взгляд. Взять ту же «Свободу». Влейся она в общий оппозиционный список, он скорее получил бы не больше, а меньше процентов. В глазах некоторых избирателей и нынешняя степень сотрудничества с этой партией достаточно дискредитирует остальных оппозиционеров. Да и какая-никакая возможность набрать самостоятельно больше 5% голосов остается. Совсем отказаться в этом случае от похода на выборы – значило бы поставить жирный крест на своих политических амбициях. То есть жизнь предложила партии небогатый выбор: либо убиться об избирательный барьер, либо убиться об стену. Меня бы, например, и то и другое только порадовало, но есть и люди с другим мнением.

С Кличко ситуация другая. Голосов он у списка оппозиции откусывает больше, а его вхождение в общий список однозначно усилило бы привлекательность этого списка у избирателей. Но и он по-своему прав, решившись на самостоятельный поход. Во-первых, его партия барьер легко преодолевает, так что откусанные ею у кого-либо голоса – все – остаются при ней. Во-вторых, права социология, и по отдельности списки набирают больше, чем набрали бы вместе. Партии Тимошенко и Яценюка уже поначалу потеряли часть голосов, когда объединились. Но за счет этого их списку удалось хотя бы опередить список регионалов и закрепить за собой позицию лидера. Вливание партии Кличко в этом плане уже ничего не прибавит.

На Костенко, Ющенко и Гриценко надо еще посмотреть. Если они-таки решатся идти своими проектами, не факт, что много откусят. А если что-то откусят, не факт, что у Батькивщины. Правые националисты Костенко и Ющенко больше опасны для «Свободы», а правый либерал Гриценко – для Кличко. А что же будет с откусанными ими голосами?

Голоса партий, которые не преодолели барьера, делятся между партиями, которые преодолели барьер. Причем делятся пропорционально набранным процентам. То есть больше всех получает «Батькивщина», чуть меньше регионалы, еще меньше Кличко и т.д. Так что регионалы будут вынуждены довольствоваться лишь меньшей частью откусанного. Так что вопрос, не глупость ли затевать сыр-бор с финансированием такого спойлерства, остается открытым.

С Наташей Королевской все еще интереснее. Она может навертеть хоть три косы, но у массового электората скорее ассоциируется с Наташей Королевой. А пиарится она на тех рекламных площадях, на которых при ее отсутствии пиарилась бы Партия регионов, а не оппозиция – оппозиции такого рекламного карт-бланша никто не даст. При этом набранными процентами она обязана в основном массовой агрессивной рекламе. Так что сами думайте, кому бы эти рекламные проценты отошли, если заменить бигборды и ролики Королевской бигбордами и роликами ПР, и у кого она в таком случае оттягивает проценты. Напомню, что и из этих процентов большая часть отойдет оппозиционным фракциям.

Кому регионалы делают лучше, запуская спойлеров, решайте сами. А вот оппозиции стоило бы задуматься над тем, что на востоке страны в два раза больше людей, которые не собираются голосовать, чем на западе. Незаметно, чтобы оппозиция предпринимала существенные усилия, чтобы перетянуть этот электорат на свою сторону. Как будто соперники не найдут способа воспользоваться его голосами в своих интересах…

Игорь Гридасов