После чистки колодца мужчина впал в кому и умер

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды Управления Министерства чрезвычайных ситуаций в области, несчастный случай произошел на территории гаражного кооператива.

По данным спасателей, сначала для очистки колодца спустился один мужчина, однако сразу потерял сознание. Его коллега полез ему на помощь, но также потерял сознание.

Очевидцы сообщили о происшествии спасателям, которые оперативно прибыли на место и с помощью специального оборудования спустились в колодец, подняли пострадавших на поверхность и с работниками скорой оказали медицинскую помощь.

Одного из пострадавших удалось привести в сознание, второй находился в состоянии клинической смерти. Обоих мужчин доставили в Тернопольскую областную больницу, где впоследствии один из них умер.

По предположению спасателей, причиной отравления мужчин стал неизвестный газ естественного происхождения, который накопился на дне колодца.

По факту несчастного случая проводится расследование.