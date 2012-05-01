Вcе пятеро погибших в ужасном ДТП - жители Севастополя

Об этом сообщают крымские СМИ. В легковом автомобиле, помимо 26-летней водителя, находились также двое молодых мужчины и две молодые женщины. Все они погибли на месте аварии.

Как сообщил корреспонденту УНИАН по телефону представитель ГАИ, машина марки «Хюндай» выехала на встречную полосу неподалеку от поселка Зуя Белогорского района и врезался в автобус «Эталон», выполнявший рейс «Симферополь-Керчь». «Удар был такой силы, что легковушку снесло с дороги, погибли ехавшие в ней пять человек. В машине было настоящее месиво, мы даже не сразу поняли, кто был за рулем», - сказал представитель ГАИ.

Травмы различной степени тяжести получили, по предварительным данным, семь человек – пассажиров автобуса. «Количество пострадавших уточняется», - отметил сотрудник ГАИ. На месте аварии работали криминалисты.