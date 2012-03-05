Имеет ли право дипломат на политические оценки, или Еще раз о скандале вокруг Тейшейры

Жозе-Мануэль Пинту Тейшейра – кадровый дипломат, очень опытный и с большим дипломатическим стажем. Он – явно не новичок в сфере международных отношений. И когда он давал оценочные суждения относительно президента Виктора Януковича – отдавал себе отчёт в том, что именно говорит и в какой форме. Тейшейра, в частности, обвинил Украину в "использовании избирательного правосудия в политических целях" и заявил, что президент Виктор Янукович "не выполнил обещания относительно борьбы с коррупцией и проведении реформ".

Оставим на совести дипломата отрицание того факта, что за прошлый год в Украине было возбуждено больше уголовных дел по факту коррупционных действий, чем за пять предыдущих лет – каждый видит только то, что хочет видеть. Лучше обратить внимание на сам факт высказывания господина Тейшейры.

Во-первых, он нарушил Венскую конвенцию от 18 апреля 1961 года «О дипломатических отношениях». Статья 41 Конвенции гласит: «Без ущерба для их привилегий и иммунитетов все лица, пользующиеся такими привилегиями и иммунитетами, обязаны уважать законы и постановления государства пребывания. Они также обязаны не вмешиваться во внутренние дела этого государства». Заявления Тейшейры – это ни что иное, как вмешательство, потому как именно вмешательством в дела государства являются оценочные суждения официальных представителей других государств.

Во-вторых, он выступает не в роли дипломата, а в роли то ли политика, то ли эксперта, поддерживая одну – оппозиционную – точку зрения на политические процессы в стране. Если господин посол позволил себе дать оценку выполнению обещаний Президента, было б справедливо услышать от него такую же принципиальную оценку выполнения обещаний оппозиции. Например, такого - до конца февраля оппозиция обещала показать согласованные единые списки кандидатов на выборы по мажоритарным округам.

В официальном заявлении Министерства иностранных дел Украины этот момент был отмечен: "Мы бы спокойно и даже с радостью наблюдали за "украинизацией" господина Тейшейры, если бы его политологические оценки и суждения воспринимались украинскими гражданами и СМИ как его личное мнение, а не официальная позиция 27 стран-членов Европейского Союза".

Тейшейра принадлежит к особой касте европейской бюрократии – он еврочиновник. И это определяет его достаточно прохладное отношение к расширению Евросоюза за счет Украины и Турции. «Мистер Нет» - так обычно называют дипломатов подобного рода. Именно еврочиновники (в отличие от европолитиков) постоянно, не зависимо от цвета власти в Украине, говорят о нежелательности вступления Украины в ЕС – в первую очередь по причинам экономической целесообразности. Тейшейра представляет в Украине именно Еврокомиссию – главный оплот еврочиновников. И можно предположить, что будь сейчас президентом Украины Юлия Тимошенко, позиция Тейшейры была бы точно такой же: критика власти, обвинения в недемократичности, использование любого повода для критиканства – ради того самого сакрального «No!» или «Não!».

Заявление Тейшейры стоит воспринимать именно как голос еврочиновников, голос брюссельской бюрократии, а не как консолидированную позицию 27 государств Европейского Союза. Заявление Тейшейры расшифровывается не как «Мы не воспринимаем украинскую политическую систему и критикуем украинское политическое руководство», а как «мы опасаемся негативных тенденций для европейской экономики в случае максимального продвижения Украины на Запад по пути евроинтеграции». Ведь евроинтеграция предвидит выделение серьёзных материальных компенсаций Украине, определение квот (в ущерб другим государствам) на те или иные сектора экономики и т.д. Так что Тейшейра знал, что последует за его провокационными заявлениями.

А вообще в своё время Уинстон Черчилль дал дипломатам гениальную по своей простоте формулу поведения: «Дипломат – это человек, который дважды подумает, прежде чем ничего не сказать». Думаю, господину Тейшейре стоит запомнить эту формулу.

Алексей Вороненко, Институт украинской политики