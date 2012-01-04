Янукович объединил два праздника, чтобы не праздновать ни один из них?

Господин Янукович перед Новым годом, «по многочисленным просьбам и обращениям трудящихся», объединил праздники, которые он лично и до указа не праздновал. День Свободы, который украинские граждане отмечают 22 ноября, теперь перенесен на 22 января – на День Соборности.

День Свободы, фактическое начало Оранжевой революции, был признан праздником указом Ющенко 2005 года. Он вводился «с целью утверждения идеалов демократии и воспитания чувства национального достоинства».

Но сторонники Януковича якобы достали президента своими обращениями. Они уже так утвердились в идеалах демократии и национальном достоинстве, что в трезвом уме и памяти завалили Администрацию президента письмами, в которых выступают против праздника. Господин Янукович внял, услышал каждого. Теперь те, кому День Свободы дорог, должны отмечать его в День Соборности.

Я, как и большинство граждан, которые ни о чем таком президента не просили, не расстроилась. Ведь Виктор Федорович День Свободы и так не праздновал. Зря, между прочим. Тогда, до его судебной реформы, в Украине был суд, в том числе и Верховный. И это Верховный суд был настолько свободным, что не только принимал решения о «третьем туре» выборов, но и снимал судимости с высоких политиков, признавая их потерпевшими от державы Украины. Хорошие были судьи. Но чтобы праздник не мозолил глаза, Виктор Федорович, перенес его на День Соборности.

Сам День соборности, 22 января празднуется в Украине еще с тех времен, когда нынешний президент был директором автобазы (специально проверила по Википедии). Он отмечается в день провозглашения Акта Злуки – объединения украинских земель в 1919 году. В 1990-м мы, будучи студентами из разных городов Украины, брались за руки и создавали живую цепь, соединяя два берега Днепра. Мы так празднуем этот день уже больше двадцати лет, и для этого нам не нужны президентские указы.

Да и зачем президент для праздников? Вон даже новогоднее президентское поздравление на канале ТVі обошлось без первого лица… От его имени выступил пародист.

Пародийный персонаж, по его словам, «провел семейно-клановую реформу, (семья контролирует милицию, налоговую, ГПУ, НБУ и так далее), при этом соблюдены принципы социальной справедливости (Ринат получил контроль над электроэнергетикой, Дмитрий – облгазы и химию, Юра Иванющенко плодотворно работает в агросекторе – никто не остался обиженными), сыновья уверенно берут в руки народное хозяйство. В стране не меняется закон под одного человека. Под одного человека меняется Конституция». И есть только одна, по выражению пародийного персонажа, святая вещь. Такая же святая, как дом и семья – свобода слова. Кто не понимает, тому президент, не завидует. И ее, эту свободу слова не даст трогать. Сам так сказал. Спасибо ему.

Ну а нам с вами не стоит расслабляться. Через две с небольшим недели в стране двойной праздник День Соборности и День Свободы. День единства страны и День ее самосознания. Большой праздник, который пройдет не под патронатом президента Януковича.

Маша Мищенко