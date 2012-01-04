Поезд Донецк–Москва протаранил КамАЗ: водитель грузовика погиб

В Тульской области России на 313-м километре Московской железной дороги на нерегулируемом переезде произошло столкновение пассажирского поезда «Донецк – Москва» и КамАЗа.

Как сообщает ICTV, водитель грузовика погиб на месте происшествия, а помощник машиниста поезда, гражданин Украины, находится в больнице.

Среди пассажиров поезда пострадавших нет, они уже доставлены в Москву.