Классическое политологическое определение оппозиционного правительства – «образование, состоящее из депутатов, которые должны противостоять своим "визави", – министрам от парламентского большинства и в перспективе, по результатам возможной победы на выборах, занимают их места».

От политологического определения перейдем к юридическому. Регламент парламента, а это закон Украины, содержит статью 72, которая и называется, – «Оппозиционное правительство». Этой статьей предусмотрена возможность его создания, право на запросы к правительству, мониторинг, контроль бюджета, разработку альтернативных законопроектов.

Последнее положение – принципиальное. Оппозиционное правительство, как считают и политологи, и юристы, должно, оппонируя власти, не просто произносить гласные заявления. С этим, как правило, проблем нет. Оппозиционное правительство должно готовить законопроекты, альтернативные к правительственным. Почему? Именно по этим законопроектам, а не набору метких афоризмов или лозунгов, как минимум политологи, как максимум общество, могут делать выводы, что предлагает оппозиция.

В Украине есть опыт оппозиционных правительств. Его создавала Партия регионов в 2007-ом, а Блок Тимошенко – в 2010-ом. Собственно, такого оппозиционного правительства не существовало как раз в 2004 году. Виктор Ющенко выиграл выборы с набором неконкретных лозунгов «10 шагов навстречу людям». Из этого текста никоим образом не было понятно, как он собирается сделать то, что предлагает.

Оппозиционное правительство Партии регионов, конечно, также делало политические заявления. Но оно предлагало и проекты законов, альтернативные к тогдашней власти. 18 декабря 2008 года оно утвердило пакет из 12 антикризисных законопроектов, который позже передали в парламент. Например, введение инвестиционно-инновационного налогового кредита, предоставление лизинговым компаниям возможности создавать страховые резервы в порядке, предусмотренном для небанковских финансовых учреждений, уточнение норм относительно применения налоговых векселей при импорте товаров на таможенной территории Украины и др. Как видим, все они касаются более чем конкретных экономических вопросов.

Перейдем к нынешнему оппозиционному правительству. Кстати, сколько их?

Сколько оппозиций – столько и правительств. 10 февраля 2010 года его создание анонсировал Арсений Яценюк. Потом инициативу проявила госпожа Тимошенко.

6 сентября 2011 года лидер парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов сказал, что «за последний год оппозиционное правительство, которое сформировали фракции БЮТ и НУ-НС, не предложило ни одного существенного законопроекта».

Это правда. В этом мае не БЮТ, а Яценюк внес в парламент альтернативный правительственному проект изменений в Налоговый кодекс в части упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства. Изменения к ЧАСТИ Налогового кодекса – хорошо, хоть что-то. Но это – не альтернативный ЦЕЛОСТНЫЙ Налоговый кодекс, читая который можно понять, как думает оппозиция наполнить ВЕСЬ бюджет и не «ободрать» ВСЕХ налогоплательщиков. А где ЦЕЛОСТНЫЕ проекты Жилищного и Трудового кодексов – хоть от какой-то оппозиции, от Яценюка, или от Тимошенко?

Сергей Соболев, который номинально трудится премьером оппозиционного правительства, умеет организовать работу над ЦЕЛОСТНЫМИ законопроектами?

Он очень насмешил, Сергей Соболев. 19 мая 2011 года заявил, что рекомендует поддержать пакет законопроектов «Народная реформа». Его разработали под руководством Наталии Королевской.

А насмешил вот почему. Госпожа Королевская даже не является членом оппозиционного правительства. Список «оппозиционных правительственных чиновников» опубликовали 17 марта 2010 года – попробуйте там ее найти. Несмторя на показную лояльность к госпоже Тимошенко, госпожа Королевская имеет свой проект – движение «Вперед». Госпожа Королевская по понятным причинам никогда не называла «Вперед» организацией под патронатом БЮТ.

У Соболева не хватает желания организовать работу так, чтобы оппозиционное правительство САМОСТОЯТЕЛЬНО разрабатывало законопроекты? Умения? Денег, ведь экспертам нужно платить?

Олесь Доний, которого Юрий Луценко предложил на должность вице-премьера по гуманитарным вопросам оппозиционного правительства, 3 апреля 2010 года говорил именно о деньгах: «Не думаю, что в оппозиционном правительстве один министр экономики или министр финансов могут формировать полностью альтернативную программу. Потому что для этого необходимо сотрудничество с аналитическими центрами».

Все правильно. Судя по печали, которая до сих пор царит на лице Дония, денег на сотрудничество с аналитическими центрами он все еще ждет.

Наведу несколько оценок деятельности оппозиционного правительства Сергея Соболева. От кандидатов в оппозиционные правительственные чиновники и от членов оппозиционного правительства, прежних и нынешних.

Анатолий Гриценко, министр обороны при Викторе Ющенко: «Объединенную оппозицию образовали так же, как и коалицию – «тушками». Оппозиционное правительство – это карикатурное шоу, где мало морали и ответственности, много популизма, пиара и даже истерики».

Сергей Власенко, депутат от БЮТ и адвокат госпожи Тимошенко: «Должна быть переформатирована работа оппозиционного правительства. В нынешнем виде оппозиционное правительство неэффективно, напоминает теневое правительство, созданное Юлией Владимировной в 1997 году, то есть не несет ничего нового».

Владимир Стретович, бывший вице-премьер этого правительства: «Я о решении исключить меня и еще двух депутатов узнал из Интернета. Официально мне не сообщали».

Прекрасные оценки коллегам по общей борьбе. Ни Гриценко, ни Власенко, ни Стретович от этих своих слов никогда не отказывались. Подытоживая оценки тех, кто говорит, что они оппозиция, можно сделать вывод: оппозиционное правительство – это образованное «тушками» карикатурное шоу популизма, пиара и истерики, неэффективное, из которого исключают по Интернету?

Оставлю иронию, перейду к выводам. Они такими были как власть, они такими остались и как оппозиция. Тогда, во власти, перманентный конфликт господина Ющенко и госпожи Тимошенко... А теперь – конфликт господ Гриценко, Власенко, Стретовича и Соболева. Они и останутся такими, это навсегда.

И самое главное. Ни Арсений Яценюк, бывший спикер Верховной Рады Украины, ни Юлия Тимошенко как премьер-министр, с подчиненными вроде Сергея Соболева не смогли, будучи при власти, разработать, принять и показать, как действуют законы, ими предложенные. Им наверно было известно, что Украине нужны, например, новые Трудовой, Жилищный, Налоговый кодексы? Знали, молчали, не действовали. Почему? На этот вопрос они или молчат, или дают ответы для идиотов, наподобие «для чего мне холодильник, если я не курю».

Они хотят, чтобы об этом периоде их биографии забыли. А вы хотите, чтобы кто-то теперь серьезно воспринимал их «новации»?

Вячеслав Пиховшек