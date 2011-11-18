Шампанское по $4 тыс за бутылку вызвало бунт

Несмотря на огромные нефтяные богатства страны, более половины нигерийцев живут на менее чем доллар в день.

Продукт под названием "Ангельское шампанское" был разработан британским предпринимателем, который полагал, что напиток придется по нраву местной элите.

Кстати, как раз сегодня американский журнал Forbes впервые опубликовал рейтинг богатейших людей Африки. И первую позицию занимает владелец цементных предприятий... в Нигерии - Алико Дангот, его состояние оценивается в 10 миллиардов долларов. За ним следует Ники Оппенгеймер, глава южноафриканской алмазодобывающей компании De Beers.



Общее состояние сорока участников рейтинга - около 65 миллиардов долларов. Больше всего африканских миллиардеров живёт в Египте.