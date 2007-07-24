Акция НУ-НС возле Украинского дома (9 фото)
За отмену депутатской неприкосновенности
“Почти 80% всех граждан Украины поддерживают инициативу блока “Наша Украина – Народная Самооборона” по сбору подписей за отмену депутатской неприкосновенности”. Об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН во время открытия Всеукраинской акции "Старт сбора подписей за отмену депутатской неприкосновенности", инициатором которой является блок “НУ-НС”. Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что среди тех, кто поддерживает эту акцию, есть сторонники как “помаранчевых”, так и “бело-голубых”, и что утрата депутатами иммунитета перед законом уменьшит уровень коррупции в государстве и увеличит ощущение ответственности самого депутата перед избирателями.
Сегодня он первым публично поставил свою подпись под соответствующим требованием. Также это сделала первая пятерка блока: председатель партии «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО, министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК, лидер Европейской партии Украины Николай КАТЕРИНЧУК.
|Митинг сторонников возле Украинского Дома в Киеве на открытии Всеукраинской акции ”Старт сбора подписей за отмену депутатской неприкосновенности”, инициатором которой является блок “НУ-НС”. 24 июля 2007 г.
|Слева направо: министр иностранных дел Украины Арсений Яценюк, министр обороны Украины Анатолий Гриценко, лідер блока ”Наша Украина – Народная самооборона” Юрий Луценко, председатель политсовета блока “Наша Украина - Народная Самооборона” Вячеслав Кириленко и народный депутат от фракции ”Наша Украина” Николай Катеринчук поют гимн Украины возле Украинского Дома в Киеве, во вторник, 24 июля 2007 г.
Фото Александра Косарева и Александра Синицы/ УНИАН