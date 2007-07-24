Акция НУ-НС возле Украинского дома (9 фото)

“Почти 80% всех граждан Украины поддерживают инициативу блока “Наша Украина – Народная Самооборона” по сбору подписей за отмену депутатской неприкосновенности”. Об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН во время открытия Всеукраинской акции "Старт сбора подписей за отмену депутатской неприкосновенности", инициатором которой является блок “НУ-НС”. Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что среди тех, кто поддерживает эту акцию, есть сторонники как “помаранчевых”, так и “бело-голубых”, и что утрата депутатами иммунитета перед законом уменьшит уровень коррупции в государстве и увеличит ощущение ответственности самого депутата перед избирателями.

Сегодня он первым публично поставил свою подпись под соответствующим требованием. Также это сделала первая пятерка блока: председатель партии «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО, министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК, лидер Европейской партии Украины Николай КАТЕРИНЧУК.

Фото Александра Косарева и Александра Синицы/ УНИАН