Жаль, что мысль забрать у Украины Евро-2012 не пришла в головы европейцам раньше

Член спортивного комитета Бундестага ФРГ, депутат правящей в Германии Христианско-демократической партии Франк Штеффель призывал УЕФА отобрать у Украины статус хозяина чемпионата Европы по футболу 2012 года: «Евро-2012 должен проводиться не в двух странах, а лишь в демократической Польше».

Жаль, что эта мысль не пришла в головы европейцев раньше.

Лучше всего – в апреле 2007 года, когда тогда еще демократически-анархическая Украина вместе с Польшей была избрана страной проведения европейского чемпионата.

Недавно правительство постановлением утвердило новую прогнозную стоимость Евро-2012. Она составила 114 миллиардов 746 миллионов гривен.

Напомню, все доходы государственного бюджета в этом году запланированы на уровне 300 миллиардов 253 миллиона.

Хорошая пирушка на половину годового бюджета страны, не так ли?

В стране не хватает нескольких тысяч гривен для множества больных, чтобы буквально спасти им жизнь. Деньги для больных детей собирают по копейке всем миром. Зато в Украине есть 114 миллиардов (!) на пару недель „гоп-ца-дрица-гоп-ца-ца”, да и то преимущественно для иностранцев.

Есть ли совесть у человека, который вместо лекарств для тяжелобольного родственника покупает себе „бухло” и фейерверки? Есть ли она у правительства, которое, не выполнив своих основных функций, идет на такие расходы (не говоря о сопутствующей коррупции)?

Только за первые полгода 2011-го на расходы, связанные с проведением в Украине Евро-2012, из разных источников было выделено около 35 млрд грн, заявил Президент Виктор Янукович, открывая радиологический корпус Киевского областного онкологического диспансера. Похоже, власть даже не сознает, где о своих приоритетах лучше не заикаться.

Однако, должны признать, отбирать у Украины ЕВРО-2012 уже поздно. Основные средства пущены на ветер.

В частности, и на стадионы, которые, как предполагается, будут убыточными и которые, вероятнее всего, под этим предлогом на скорую руку приватизируют после проведения чемпионата. По словам одного правительственного чиновника, «стадионы – это вложение средств в высокие технологии», правда, неизвестно что там такое высокотехнологичное производят. Может, «поп-корн»?

Например, общая стоимость реконструкции "Олимпийского" за три года выросла с 1,5 миллиардов гривен до 4,6 миллиардов гривен. Чиновники объясняют такое расхождение в цифрах „плохим начальным проектом”. Вместо того, чтобы честно признать, что Евро-2012 – с самого начала плохой проект для Украины.

Осталось освоить «мизер» - по правительственному прогнозу в 2012 году на ЕВРО-2012 - 15 млрд 960 млн. гривен.

На одно агентство по ЕВРО-2012 в 2012 году правительственным проектом бюджета предусмотрено потратить больше денег, чем выделяется на Мнистерство здравоохранения (7 млрд 486 млн. против 7 млрд 68 млн.). Кроме того, в бюджете в 2012 г. запланировано выделение государственных гарантий на 15 млрд гривен. При этом в отличие от госбюджета-2011, направления экономики, на которые предоставляются госгарантии, не определены. Потому они могут быть выделены на что угодно, хоть на ЕВРО-2012, хоть на достройку чьих-то дач.

Однако, даже при том, что 15,96 млрд гривен - все равно больше 400 млн. евро, которые предусмотрено заработать на всем ЕВРО-2012, основные потери Украина уже понесла. Хотелось бы хоть какой пользы.

В конечном итоге, немногие против спортивных соревнований.

Но вряд ли многим понравится идея, что весь смысл существования Украины – «батрачить» на то, чтобы провести Евро-2012. А пенсионеры, льготники, больные, да и вообще народ – это те, кто путаются под ногами и мешают проводить Евро...

Вопрос: почему множество стран проводят чемпионаты и Олимпиады с мизерным участием бюджета, за деньги спонсоров, а в Украине „спонсорами” всеевропейской пирушки выступает нищий бюджет Украины и ее простые граждане?

Потому что настоящие „спонсоры” в Украине привыкли спонсировать себя за счет государственной казны?

Например, Евро-2008 обошелся странам-организаторам – Австрии и Швейцарии – в 750 млн. евро – это в 13 раз меньше, чем в Украине. Австрия и Швейцария практически не тратились на дороги, аэропорты, гостиницы, которые в этих странах уже давно построили частные инвесторы. Показательно, что прибыль, полученная от проведения Евро-2008, составила 1,3 млрд евро (то есть втрое больше запланированного в Украине): около 800 млн евро – доход от продажи прав на трансляцию матчей; порядка 400 млн. евро – от рекламы, спонсорства и реализации сувениров; приблизительно 100 млн. евро – выручка от продажи билетов.

Потому Евро-2012 для абсолютного большинства украинцев – никакой не праздник, а стихийное бедствие, которое стране спихнули на голову в преддверие кризиса более умные страны, заботящиеся не о «дорогих понтах», а о своих гражданах.

Правда, у украинцев есть слабое утешение: не мы одни такие дураки. В России вскоре Олимпиада в Сочи, а там и Чемпионат мира по футболу.

Для руководителей слаборазвитых стран занятия как раз по их уровню – организовывать мировые соревнования с пользой для частного кармана и утешать тщеславие «плебса».

Отсюда объективная причина шума вокруг Евро-2012 – необходимость власти чем-то отчитываться. Ее результаты – сданный до 2042 года Севастополь, красные флаги, московское время, а в других «реформах» – сплошное лузерство и неудачи.

Власть говорит о связи между футболом и строительством дорог и аэропортов. Что, их без футбола строить не выходит?

Как-то немецкий канцлер Отто Бисмарк сказал, что заморские колонии для современной ему Германии – «заоблачная роскошь, похожая на шубу из соболей в мелкошляхтецкой польской семье, где не всем хватает белья».

Так же Евро-2012 – абсолютное, патологическое искривление естественных приоритетов Украины. За несколько недель «вувузелы» отгудят, а граждане Украины останутся с дулей без масла, то есть с сотней своих кровных миллиардов, которые мелодично вылетят в этот гудок.

Правда, у «регионалов» в вопросе Евро-2012 есть одно оправдание: мол, решение относительно организации этой беды в Украине принималось еще во времена «оранжевой чумы». Но, если копнуть глубже, то и в те далекие времена премьер-министром был нынешний президент.

А пока еще экономические последствия Евро-2012 для бюджета Украины соразмерны с влиянием мирового экономического кризиса.

И хуже всего то, что власть изобретает все новые поводы, чтобы обескровливать бюджет страны. Есть сытно (в разгар экономического и бюджетного кризиса) власти так пришлось по нраву, что она выдумывает новые и новые поводы. Например, Президент хочет Олимпиаду 2022 в Буковеле... Так вскоре додумаются до организации межпланетного шахматного турнира.

Александр Палий, политолог, кандидат политических наук