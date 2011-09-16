Высокооктановый бензин "бодяжили" из низкокачественного

В Луганске прекратили деятельность цеха по незаконному производству бензина, сообщили УНИАН в Управлении налоговой милиции ГНАУ в Луганской области.

Установлено, что бензин марок А-92 и А-95 изготавливался путем смешивания низкокачественных бензинов с высокооктановыми добавками и присадками, использованием специальных катализаторов. Эту смесь в дальнейшем подпольщики реализовывали через сеть АЗС Луганской области.

Всего изъято 116 тыс. литров бензина ориентировочной стоимостью 1,3 млн. грн., 11 емкостей объемом 45-69 кубических метров ориентировочной стоимостью 500 тыс. грн. и оборудование на сумму 200 тыс. грн.