Рецепт для власти - что делать с украинской диаспорой

Для эффективной работы с диаспорой Украине стоит ввести должность специального уполномоченного (правительственного или президентского) и отказаться от поддержки устаревших маргинальных организаций, которые, кроме громкого - когда-то - названия, ничего больше не имеют.

За 20 лет независимости Украинское государство не смогло выстроить эффективной модели сотрудничества со своей диаспорой. Сделаны лишь формальные вещи: есть удостоверение заграничного украинца, но нет эффективных системных шагов. Диаспора не помогает решать проблемы государства, а государство не видит проблем диаспоры.

Украинская диаспора представлена многими организациями. И старейшие из них пытаются монополизировать свое влияние, мол, они единственные полномочны представлять зарубежное сообщество украинцев. Хотя на деле это давно не соответствует действительности.

Для примера, возьмем неизменного президента Всемирного конгресса Украинцев (ВКУ) и Украинского конгрессового комитета Америки Аскольда Лозинского. С 60-х годов эта организация ставила целью борьбу за независимость Украины. И делала это не без помощи правительства США. После провозглашения независимости вот уже 20 лет они не могут найти себе достойного места. Поэтому, с высоты прожитых за рубежом лет, считают возможным учить руководителей Украинского государства демократии, давать советы, влиять на политические процессы в Украине и требовать поддержки из государственного бюджета. Это вместо того, чтобы помогать украинской власти отстаивать национальные интересы государства в США.

Я не могу себе представить, чтобы представители ВКУ пикетировали Белый дом с требованием отменить визовый режим с Украиной, облегчить торговлю или оказать поддержку валютному курсу гривни. Это - не их интересы, этнических украинцев, но граждан США. Это - интересы граждан Украины, независимо от национального происхождения.

И вряд ли интересы граждан Украины будут отстаивать те, кто получает финансирование Госдепартамента США. Кто платит - тот и заказывает музыку.

За 20 лет независимости, насколько мне известно, в руководстве ВКУ не появилось ни одного нового лица. Ротация происходит между одними и теми же людьми: это Аскольд Лозинский, Михаил Савкив, Тамара Галло (Олексив), Лариса Кий. Интересна деталь - Лозинский, критикующий родственные узы в Украине, вовлек в работу в ВКУ свою жену, сестру и племянника.

Каковы интересы «старой диаспоры»? Кроме влияния на политику в Украине, они всегда охотно заходят в кабинеты высоких начальников США вместе с членами официальных делегаций Украины. Это повышает их статус в Америке. Никогда не понимал, зачем наши дипломаты включают их в списки. Представители «старой диаспоры» не связывают свое будущее и будущее своих детей с Украиной. Их будущее определяет успех политики США, а не Украины.

Тем, кто хочет учить Украину, как правильно жить, стоит прежде всего получить украинский паспорт. А лучше - украинскую прописку. Как это сделал Роман Зварич.

Чем тогда должна в действительности заниматься диаспора?

Наверное, лучший пример - диаспора Израиля. Евреи, живущие в США, никогда не позволят Госдепартаменту предпринять недружественные для Израиля шаги на Ближнем Востоке. Они считают своей обязанностью улучшать имидж своей исторической родины в США, какой бы паспорт ни носили в кармане.

Что Украинское государство должно сделать, чтобы иметь по крайней мере похожие успехи и эффективно сотрудничать со своей диаспорой?

Стоит прекратить поддержку «старой диаспоры», на которую опиралась внешняя политика Украины первых годов независимости, и по инерции - последние 20 лет.

За это время многое изменилось на карте мирового украинства. Появились новые многочисленные и мощные диаспоры в России, Польше, Израиле, Италии, Испании, Португалии и даже в США. В течение несколько лет они завершат оформление и будут иметь юридические структуры, призванные защищать их интересы.

И тогда, возможно, мы увидим пикеты нашей диаспоры под домом правительства ЕС «Берлемон» в Брюсселе с требованиями учесть европейские национальные интересы Украины - скажем ввести безвизовый режим, зону свободной торговли или свободное движение рабочей силы.

Чтобы так произошло, украинская власть должна не упустить процесс формирования этих диаспор и активно их поддержать. Инструментом может стать институт правительственного или президентского уполномоченного по связям с диаспорой. Возможно, это не самая важная реформа из тех, которые пытается провести власть. Хотя реформирование политики власти к украинской диаспоре в условиях глобализации может стать простым и эффективным шагом, который окажет существенную поддержку дипломатическим усилиям по защите национальных интересов Украины.

Кость Бондаренко, директор Института украинской политики